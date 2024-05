Quante Coppe Italia ha vinto la Juventus?

Le finali di Coppa Italia vinte dalla Juventus

1937/38: Torino-Juventus 1-3 e Juventus-Torino 2-1

1941/42: Milan-Juventus 1-1 e Juventus-Milan 4-1

1958/59: Juventus-Inter 4-1

1959/60: Juventus-Fiorentina 3-2 dts

1964/65: Juventus-Inter 1-0

1978/79: Juventus-Palermo 2-1 dts

1982/83: Verona-Juventus 2-0 e Juventus-Verona 3-0 dts

1989/90: Juventus-Milan 0-0 e Milan-Juventus 0-1

1994/95: Juventus-Parma 1-0 e Parma-Juventus 0-2

2014/15: Juventus-Lazio 2-1 dts

2015/16: Juventus-Milan 1-0

2016/17: Juventus-Lazio 2-0

2017/18: Juventus-Milan 4-0

2020/2021: Juventus-Atalanta 2-1

L'ultima finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus

L'Albo d'oro della Coppa Italia

Juventus 14

Roma e Inter 9

Lazio 7

Fiorentina e Napoli 6

Milan e Torino 5

Sampdoria 4

Parma 3

Bologna 2

Atalanta, Genoa, Venezia, Vado e Vicenza 1

Laè il club italiano più titolato per quanto concerne il computo dei trofei conquistati nelle competizioni domestiche. Oltre ad vinto molti Scudetti in più rispetto alle proprie concorrenti, il club bianconero ha inciso in maniera indelebile il proprio nome anche nell'Albo d'oro della Coppa Italia , competizione nei confronti della quale i bianconeri hanno sempre dimostrato una certa attitudine.La Juventus, dal 1897 ad oggi, è stata una delle grandi protagoniste della Coppa Italia. Il club zebratoe distinguendosi come il club italiano capace di aggiudicarsi più volte il trofeo, staccando la concorrenza.quando i bianconeri sconfissero 2-1 l'Atalanta al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Nel primo tempo fu botta e risposta tra Kulusevski e Malinovskyi, mentre nella ripresa il guizzo che regalò ai bianconeri la coppa nazionale venne griffato da Chiesa.La Juventus comanda l'albo d'oro della Coppa Italia con 14 successi all'attivo. Le prime due inseguitrici, ovvero Inter e Roma sono entrambe appaiate a 9.