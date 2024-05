Quante Coppe Italia ha vinto Allegri?

Le finali di Coppa Italia vinte da Allegri

2014/15: Juventus-Lazio 2-1 dts

2015/16: Juventus-Milan 1-0 dts

2016/17: Juventus-Lazio 2-0

2017/18: Juventus-Milan 4-0

2023/24: Juventus-Atalanta 1-0

Chi è l'allenatore che ha vinto più volte la Coppa Italia?

Chi sono gli allenatori che hanno vinto la Coppa Italia?

Massimiliano Allegri 5

Roberto Mancini e Sven Goran Eriksson 4

Simone Inzaghi, Niels Liedholm, Eugenio Bersellini e Nereo Rocco 3

Luciano Spalletti, Ottavio Bianchi, Vujadin Boskov, Giovanni Trapattoni, Bruno Pesaola, GIuseppe Chiappella, Carlo Parola e Anton Cargnelli 2

Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Rafa Benitez, Vladimir Petkovic, Walter Mazzarri, Leonardo, José Mourinho, Delio Rossi, Carlo Ancelotti, Pietro Carmignani, Alberto Malesani, Francesco Guidolin, Claudio Ranieri, Marcello Lippi, Emiliano Mondonico, Nevio Scala, Dino Zoff, Alberto Delfrati, Mario Mazzoni, Beniamino Cancian, Helenio Herrera, Juan Carlos Lorenzo, Paolo Tabanelli, Fulvio Bernardini, Antonio Janni, Luis Monti, Giovanni Rebuffo, Giuseppe Galluzzi, Virginio Rosetta e Hermann Felsner 1

Nel corso della sua prima esperienza da allenatore della Juventus , maturata tra l'estate del 2014 e quella del 2019, Massimiliano Allegri è riuscito a vincere tutti i trofei disponibili tra i confini nazionali. L'ormai ex Juve, tornato poi a sedersi sulla panchina bianconera nel 2021 fino al 17 maggio 2024, ha vinto 5 Scudetti e 2 Supercoppe italiane, ma non solo. L'allenatore livornese ha infatti scritto il proprio nome anche nell'albo d'oro della Coppa Italia Massimiliano Allegri ha guidato la Juventus in cinque finali di Coppa Italia, di cui quattro consecutive dal 2015 al 2018 oltre all'ultima giocata nella stagione 2023/24,Nel corso della propria carriera, Massimiliano Allegri ha disputato cinque finali di Coppa Italia, tutte alla guida della Juventus, riuscendo sempre a sollevare il trofeo. Di seguito tutte le finali di Coppa Italia disputate e vinte dall'ex tecnico bianconero:Grazie al freschissimo successo di Roma contro l'Atalanta,è diventato l'allenatore ad aver vinto più Coppe Italia nella storia del calcio italiano.