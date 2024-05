Quante coppe ha vinto la Juventus?

Quali coppe ha vinto la Juventus?

Quale è l'ultima coppa nazionale vinta dalla Juventus?

Quale è l'ultima coppa internazionale vinta dalla Juventus?

Quali sono i trofei internazionali che la Juve non ha mai vinto?

Le coppe vinte dalla Juventus

15 Coppe Italia

9 Supercoppe italiane

3 Coppe UEFA/Europa League

2 Champions League

2 Coppe Intercontinentali

2 Supercoppe europee

1 Coppa delle Coppe

1 Coppa Intertoto

Nel corso della sua pluridecorata storia la Juventus , oltre ad aver vinto 36 scudetti, ha infilato all'interno della propria bacheca anche un numero davvero importante di coppe che hanno contribuito ad arricchire il palmares zebrato dal 1897 ad oggi.Ad eccezione fatta dei 36 scudetti vinti,nel corso della propria storia, includendo sia i trofei conquistati in ambito nazionale che quelli internazionali.La Juventus ha di fatto vinto tutte le competizioni ufficiali alle quali ha preso parte: in ambito nazionale i bianconeri hanno vinto sia lache la. Mentre per quanto riguarda i successi internazionali la Vecchia Signora ha sollevato la, la, la, la(oggi Europa League, ndr), lae laL'ultima coppa nazionale vinta dalla Juventus è stata la Coppa Italia, conquistata a Roma il 15 maggio 2024. I bianconeri hanno conquistato il trofeo battendo 1-0 l'Atalanta grazie al gol decisivo di Dusan Vlahovic.L'ultimo trofeo internazionale vinto dalla Juventus è la Coppa Intertoto. I bianconeri l'hanno conquistata nell'estate del 1999 superando il Rennes in finale. Un trofeo che ha permesso alla Vecchia Signora, in quell'occasione, di qualificarsi alla Coppa UEFA.La Juventus, nel corso della propria gloriosa storia, non ha mai vinto la, nata nel 2021 e alla quale i bianconeri non hanno mai partecipato. Inoltre, la Juve non ha mai vinto nemmeno il, manifestazione che andrà a disputare per la primissima volta nell'estate del 2025.