C'è un po' dianche al Gran Premio di Monaco che si correrà questo pomeriggio. Tra i numerosi ospiti illustri che assisteranno all'evento, spiccano due calciatori bianconeri: Westone Dusan. I due giocatori hanno deciso di approfittare di una pausa dagli impegni calcistici per assistere a uno degli eventi sportivi più glamour dell'anno. La loro presenza non è passata inosservata, con i tifosi entusiasti di vedere i loro beniamini in un contesto diverso dal campo di calcio. McKennie e Vlahovic rappresentano la Juventus anche fuori dal terreno di gioco, mostrando il loro supporto per lo sport in generale.