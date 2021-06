DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Finisce la prima fase di Euro 2020. E sono dieci i giocatori della Juventus che si sono qualificati agli Ottavi di Finale.



Cinquina della Spagna nel pomeriggio di ieri contro la Slovacchia, con Morata in campo, mentre nel primo dei derby bianconeri, fra Svezia e Polonia, Kulusevski ha sorriso, fornendo anche due assist.



Serata intensissima nel girone di Francia e Portogallo, che con Cristiano Ronaldo (doppietta) e Rabiot in campo hanno dato vita a un avvincente 2-2, che ha qualificato entrambe le squadre, insieme alla Germania, agli Ottavi di Finale.



Terzo Derby bianconero, nella notte, fra Brasile e Colombia a Rio de Janeiro.



Colombiani avanti con gol di Diaz, con Juan Cuadrado ancora una volta assist man, ma poi rimonta dei padroni di casa, con Firmino e poi, al termine di un lunghissimo recupero, con la rete decisiva di Casemiro. Fra i verdeoro, in campo sia Danilo che Alex Sandro.



Questa notte, l'Uruguay di Bentancur se la vedrà con la Bolivia.