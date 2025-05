Quando Yamal parlò di Yildiz: 'Ha grande qualità'

AFP or licensors

Il 16 dicembre 2024, in occasione della cerimonia del Golden Boy, Lamine Yamal, vincitore del prestigioso premio assegnato da Tuttosport, ha rilasciato dichiarazioni che hanno fatto il giro del mondo, non solo per il suo trionfo personale ma anche per le parole di stima nei confronti di un collega: Kenan Yildiz della Juventus.Interpellato sui suoi avversari nella corsa al premio, Yamal ha voluto rendere omaggio al talento turco, vincitore del Golden Boy Web, ovvero il riconoscimento assegnato dal voto popolare. «È un gran giocatore, uno di grande qualità. L’ho visto in azione in tv con la Turchia agli Europei. Una mezza punta che parte dalla sinistra e fa cose egregie. Poi gioca in un grande club come la Juventus», ha dichiarato il talento del Barcellona.

Le sue parole confermano l’alta considerazione che Yildiz gode anche fuori dall’Italia, e sottolineano come la Juventus stia lavorando con profitto sui giovani talenti. Il riconoscimento di Yamal, considerato uno dei prospetti più brillanti del calcio mondiale, rappresenta una sorta di investitura per Yildiz, che continua a crescere come protagonista, sia in bianconero che con la nazionale turca.