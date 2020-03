Continuano a infuriare le polemiche suIl derby d'Italia doveva essere giocato questa sera alle 20.45, a porte chiuse, all'Allianz Stadium, ma ieri la Lega Calcio ha deciso di rinviare la partita a maggio.. Sull'argomento ha parlato anche l'ad dell'Intera Rai Due: "Se senza Juve-Inter sarebbe successo tutto questo? A mio giudizio no, si è parlato di uno spot negativo per il mondo ma ripeto, purtroppo lo strumento delle porte chiuse dà la possibilità di portare avanti il campionato. Altre strade non ne vedo, c'è una compressione di eventi dovuta anche alla partecipazione di alcuni club alle coppe europee e all'imminenza dei raduni delle Nazionali. Non si può giocare tante gare così compresse, a maggio rischieremmo di giocare nove partite. C'è rammarico per una decisione che non è stata condivisa, che potrebbe portare anche a decisioni drastiche. Il confronto era un atto dovuto in un momento delicato".E voi? Quando vorreste che fosse giocata Juve-Inter? Subito o a maggio? VOTA nel sondaggio de Ilbianconero.com!