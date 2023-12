Il centravanti della Juventus, Dusan, ha trascorso il suo giorno libero con un insolito incontro nel cuore di Torino, il 25 dicembre. Parole e sorrisi, per Dusan, con l'ex compagno Federico Bernardeschi, prima di tornare al lavoro in vista del campionato.La sua capocciata decisiva contro il Frosinone ha sottolineato la sua importanza, confermando cheCon 14 vittorie e 5 pareggi nelle 19 partite in cui ha segnato, il suo contributo è diventato sinonimo di punti conquistati. Dopo essere stato stimolato da Massimiliano Allegri, Vlahovic ora mira a consolidare il suo posto da titolare, con la squadra che conta sui suoi gol per competere nella corsa allo scudetto.Il prossimo obiettivo diè sfidare la, cercando la sua trentesima rete con la maglia bianconera. Il centravanti serbo, che chiuse la scorsa stagione con 6 gol nella prima metà del campionato, si prepara a chiudere il 2023 con una prestazione di rilievo, augurandosi di superare ulteriormente i suoi limiti nel 2024. Nonostante due rigori falliti controè determinato a migliorare la sua percentuale realizzativa. Il centravanti perfezionista si autoimporrà sessioni supplementari dal dischetto per aumentare la sua sicurezza, confermando la sua volontà di essere indispensabile per la squadra.