Immaginatevi Gianluca Vialli che, esattamente 25 anni fa, in un derby contro il Torino giocato formalmente in trasferta dalla Juventus, sul risultato inchiodato sull'1-1, con una finta manda al bar l'intera difesa granata e gonfia la rete implacabile, decidendo così la stracittadina torinese. Era il 1996 e la Juve a fine stagione non avrebbe vinto lo scudetto, ma avrebbe alzato al cielo di Roma l'ultima Champions League della sua storia. Oggi contro il Toro si pareggia e alla Champions si spera di qualificarsi.