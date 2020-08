Dopo l'estate verrà discusso il futuro di Fabio Paratici. Probabilmente intorno a ottobre/novembre, quando si inizieranno a pianificare le mosse per la stagione successiva. Il CFO della Juventus ha il contratto in scadenza nel 2021 ma Paratici ha la fiducia di Agnelli che ha avallato la sua scelta di prendere Sarri un anno fa. Anche ieri, durante la conferenza di presentazione di Pirlo, il presidente ha lanciato messaggi positivi per Paratici, ringraziandolo per aver contribuito al nono scudetto consecutivo.