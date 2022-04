20









"Quando vedremo la Juve a questi livelli?". La domanda è rimbalzata sui social, di bacheca in bacheca, dopo la straordinaria sfida di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, che ha regalato gol e spettacolo per 90 minuti, senza un istante di pausa. Se per molti quella vista all'Etihad Stadium è stata senza ombra di dubbio la partita dell'anno, tra i tifosi bianconeri è sembrato inevitabile provare almeno un pizzico di amarezza di fronte al gap - evidente - con le due squadre in campo per la semifinale di andata della competizione europea, da cui la Juve è uscita agli ottavi per mano del Villarreal. E se qualcuno scherza sul fatto che la squadra di Massimiliano Allegri sembra impegnata in uno sport diverso, qualcun altro ironizza sulla difficoltà che avrebbero avuto i bianconeri nel giocarsi tutto nella gara di ritorno, mentre altri ancora si limitano a riconoscere l'inferiorità dell'attuale rosa della Vecchia Signora rispetto a quelle delle altre big europee.

Sfoglia la nostra gallery per leggere i commenti dei tifosi.