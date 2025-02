Quando tutto crolla anche Vlahovic affonda. Il rigore sbagliato è lo specchio di una stagione difficile

AFP via Getty Images



Juventus-Empoli, la serata difficile di Vlahovic

Le difficoltà di Vlahovic



Juventus-Empoli, Vlahovic e il rigore sbagliato

, nel prato verde dello Stadium. Una serata di quelle da dimenticare il prima possibile ma che inevitabilmente lasceranno un segno.si vedrà solo nelle prossime partite della Vecchia Signora. Chi però ha avuto una serata più difficile di altri è Dusan Vlahovic.. Colui che è arrivato a gennaio ed in poco tempo gli ha soffiato la titolarità. Vlahovic si impegna, tiene palla spalle alla porta e prova ad aiutare la manovra ma non basta.innumerevoli volte sulla difesa dei toscani, incide sì ma non abbastanza. Dusan non sta attraversando una stagione semplice, è il più pagato della Serie A e il rinnovo per spalmare l'ingaggio sembra sempre più lontano.A questo si aggiunge l'arrivo di Kolo Muani che gli toglie spazio, dopo una prima parte di stagione in cui era stato sempre schierato quando disponibile, complice certamente l'assenza lunghissima ed imprevista di Arek Milik, poi la discesa nelle gerarchie e l'impiego addirittura di Nico Gonzalez al suo posto. La storia poi la conoscete tutti. Dusan torna titolare a Cagliari e regala alla Juventus i tre punti con un goal difficile.Contro l'Empoli Thiago ha bisogno di lui e lo schiera titolare. Dusan lotta novanta minuti ma si sgretola nel momento più importante, quello decisivo. Il primo rigorista infatti è proprio il centravanti serbo, nonché rigorista della Juventus. In quel momento Vlahovic crolla, spara un rigore in curva, anzi IL rigore. Lo specchio di una stagione difficile, fatta di nervosismi tangibili in campo, di difficoltà che non si riescono a sopperire. Il rigore è la ciliegina sulla torta. Il fondo toccato, da cui ora però si deve soltanto risalire ed in fretta.





