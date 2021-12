Non prenderanno parte alla sfida di domani sera contro il Genoa, ma il recupero dinon è lontano. A svelarlo, rispondendo a precisa domanda in conferenza stampa, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri: ​"De Sciglio e McKennie da settimana prossima dovrebbero tornare con la squadra". Diversa, invece, la situazione di Aaron Ramsey. Il gallese è ancora lontano dal rientro: "Ramsey - ha detto l'allenatore - per ora è ancora ai bordi del campo e non ha recuperato. Non è a disposizione".