Quando torna Renato Veiga? I tempi di recupero per il difensore della Juventus

Piove letteralmente sul bagnato in casa. Come se non bastasse la clamorosa quanto desolante eliminazione dallaper mano del, in casa bianconera si è costretti a fare i conti con l'ennesimo, preoccupante, infortunio.A finire ko, questa volta, è stato. Il difensore portoghese, costretto a lasciare il campo dopo appena 12 minuti, a causa di un problema fisico che si è rivelato essere più serio del previsto.Il giorno dopo la sconfitta contro il PSV, il classe 2003 si è sottoposto agli esami strumentali presso il Jmedical che hanno evidenziato laUn intoppo che costringerà il calciatore arrivato in prestito dal Chelsea ad un lungo stop.

L'infortunio di Renato Veiga: il comunicato della Juve

Infortunio Renato Veiga: i tempi di recupero

"Renato Veiga, uscito durante il primo tempo della gara contro il Psv Eindhoven, nel pomeriggio di oggi è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. I tempi di recupero saranno valutati in funzione della sintomatologia".Come chiarito dalla Juventus, i tempi di recupero di Renato Veiga saranno valutati in funzione della sintomatologia. In attesa che venga fatta ulteriore chiarezza sulle tempistiche, la sensazione è che lo stop del portoghese possa protrarsi per almeno un mese.L'ex Basilea potrebbe tornare a disposizione di Thiago Motta attorno alla fine del mese di marzo, magari dopo la sosta riservata agli impegni delle nazionali. Un'eventualità, però, ancora tutta da confermare. Quel che è certo è che Renato Veiga salterà i prossimi impegni a tinte bianconere.