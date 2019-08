Manca davvero poco all’inizio della Serie A 2019/20. Alle ore 18.00 di sabato 24 agosto, Parma-Juventus darà l’avvio ad una delle stagioni più interessanti degli ultimi anni. Uno dei motivi che rende questa annata particolarmente intrigante è la presenza sulla panchina della Juve di Maurizio Sarri. Purtroppo per l’allenatore bianconero, la polmonite che l’ha colpito e debilitato costringendolo ai box ne potrebbe rinviare il debutto. Se per la sfida di Parma il tecnico dovrà alzare, a malincuore, bandiera bianca lasciando la panchina al vice Martusciello, ad oggi vi è il rischio concreto che Sarri non sia della partita nemmeno per l’esordio casalingo dei bianconeri che uno scherzo del destino ha voluto fosse proprio la sfida con il Napoli. La salute di Sarri è quotidianamente monitorata e mancano ancora nove giorni prima del match con gli azzurri. Il tecnico farà di tutto per esserci ma, al momento, la sua presenza non può essere data per scontata.