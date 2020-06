La Juventus sta per riabbracciare (di nuovo) il suo capitano. Giorgio Chiellini è quasi pronto per tornare in campo, la prossima settimane il difensore riprenderà ad allenarsi in gruppo per poi mettersi a disposizione di Maurizio Sarri. Il difensore si era rotto il crociato a inizio campionato e sembrava dovesse saltare tutta la stagione, era rientrato qualche minuto prima dello stop forzato del calcio italiano e ora non vede l'ora di rientrare in campo. Fino adesso, insieme a Bonucci ha giocato Matthijs De Ligt che dopo un inizio complicato ora lo sta sostituendo alla grande; presto, però, potremo rivedere una parte della BBC.