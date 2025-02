Come sta Cambiaso e quando torna: recupera per Juventus-Inter?

Getty Images

Andreaha saltato anche la partita di Champions League contro il PSV, a causa del persistere delle problematiche alla caviglia che l'hanno costretto a dare forfait per la quarta partita consecutiva. Il classe 2000, infatti, aveva già saltato le gare contro Benfica, Empoli e Como, e la sua ultima apparizione risale alla sfida del 'Maradona' persa contro il Napoli lo scorso 25 gennaio.confida di recuperarlo il più presto possibile, dopo aver dovuto fare i conti con le indiscrezioni che avrebbero voluto il laterale bianconero lontano da Torino con destinazione. Un'affare che evidentemente non si è concretizzato, con l'ex Bologna che rimarrà all'ombra della Mole almeno fino a giugno.

Quando torna Cambiaso?

I prossimi giorni saranno decisivi per capire che se Cambiaso potrà tornare a lavorare in pianta stabile con il gruppo in vista del derby d'Italia in programma domenica sera all'Allianz Stadium di Torino.Il giocatore intensificherà il lavoro proprio in vista di questa partita sentitissima da tutto il popolo bianconero. Nel peggiore dei casi, il rientro potrebbe slittare al ritorno di Champions col PSV, in programma tre giorni dopo.