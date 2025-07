Quando torna ad allenarsi la Juventus? Date e ritiro, il programma completo

La stagione 2024/25 della Juventus si è chiusa con l'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. I bianconeri, sconfitti per 1-0 dal Real Madrid di Xabi Alonso, hanno visto calare il sipario sull'annata sportiva e ora può finalmente scattare il momento del 'rompete le righe' prima di tornare al lavoro in vista dell'annata 2025/26, dove la Vecchia Signora punta a riscattare gli ultimi complicati mesi.La Juve, e di conseguenza anche l'Inter, avrà a disposizione meno giorni rispetto alle rimanenti squadre di Serie A per preparare la prossima annata sportiva, visto che i calciatori bianconeri saranno chiamati ora a godere di un periodo di meritate vacanze.

Tre settimane di stop

Quando torna ad allenarsi la Juventus?

Il ritiro in Germania

I giocatori della Juventus godranno di un periodo di vacanza quantificabile in tre settimane di riposo. Di conseguenza, i bianconeri torneranno al lavoro verso la fine del mese di luglio, quando l'intero gruppo squadra si presenterà alla Continassa per riprendere gli allenamenti agli ordini di Igor Tudor.Come confermato dalla Juventus attraverso un comunicato ufficiale, la prima squadra bianconera riprenderà gli allenamenti mercoledì 24 luglio, ad un mese esatto dall'esordio stagionale in campionato contro il Parma.Tre settimane di pausa e di riposo per i bianconeri dopo la conclusione della partecipazione della Juventus al FIFA Club World Cup, terminata agli ottavi di finale del torneo contro il Real Madrid.La Prima Squadra maschile riprenderà gli allenamenti giovedì 24 luglio alla Continassa, iniziando così a prepararsi in vista della stagione 2025/26.Già fissata in calendario poi, per il 10 agosto, la doppia amichevole contro il Borussia Dortmund che vedrà coinvolta sia la squadra maschile che femminile bianconera: la Juventus Women alle ore 13:00 affronterà la compagine femminile del club tedesco al Rote Erde Stadion, mentre alle 17:30 la Prima Squadra Maschile bianconera sfiderà il Borussia Dortmund al Westfalenstadion.Per il secondo anno consecutivo, la Juventus - all'inizio del mese di agosto - si sposterà in Germania, più precisamente a Herzogenaurach, sede del campus Adidas, dove la Juve svolgerà una settimana di ritiro che culminerà con l'amichevole in programma il 10 agosto contro il Borussia Dortmund.