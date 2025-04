Getty Images

Quando torna ad allenarsi la Juventus

Niente allenamento in questo lunedì 14 aprile per la Juventus . Dopo la vittoria di sabato sera all'Allianz Stadium contro il Lecce,ha concesso alla sua squadra un giorno di, con la ripresa dei lavori fissata per domani, martedì.Il prossimo appuntamento in campo, poi, è per lunedì 21 aprile alle 20.45: i bianconeri affronteranno in trasferta il Parma, rigenerato dalla cura di Cristian Chivu e ora al 16° posto in classifica, a +4 sull'Empoli che ad oggi sarebbe la prima squadra retrocessa (e che dovrà giocare questa sera contro il Napoli).

L'obiettivo di Tudor

L'obiettivo del tecnico croato, dunque, sarà quello di alzare ulteriormente il livello della Juventus e trascinarla al quarto risultato utile consecutivo sotto la sua gestione: una vittoria sarebbe fondamentale nella corsa alla prossima Champions League, con la Vecchia Signora intenzionata a consolidare il quarto posto dove è tornata ieri grazie anche ai risultati maturati sugli altri campi. Archiviato con un successo l'impegno contro il Lecce, a Parma i bianconeri avranno un'altra possibilità importante per ottenere ulteriori tre punti importanti, così come la settimana successiva all'Allianz Stadium contro il Monza: una coppia di gare da non fallire, per arrivare al meglio al doppio scontro diretto con Bologna e Lazio.