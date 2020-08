Sandro Tonali sta per coronare il suo sogno. Da piccolo chiedeva a Santa Lucia se un giorno sarebbe diventato calciatore, oggi lo è a tutti gli effetti e sta per esserlo della sua squadra del cuore. Infatti, il centrocampista del Brescia è ad un passo dal Milan, che lo ha soffiato dalle grinfie dell’Inter. E c’era un giorno, ben 7 anni fa, in cui prendeva in giro la Juventus con una filastrocca: “La Befana vien di pomeriggio, fa doppietta a Buffon Giggio, porta un sacco pien di gol, da regalare a zio Buffon, lei non scende dal camino e si ferma su a Torino, si presenta dal pelato con il contro assai salato. Poi mostra il suo sorriso e si rompe anche Marchisio, dai fate esplodere i petardi la Befana è Mauro Icardi”.