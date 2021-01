1









Dopo la pubblicazione da parte del Collegio delle motivazioni per le quali è stato accolto il ricorso del Napoli e ribaltata la decisione che aveva dato il 3-0 a tavolino alla Juventus contro il Napoli, ora si dovrà trovare una data per rigiocare la partita inizialmente prevista per il 4 ottobre. Calendari fittissimi per tutte e due le squadre - entrambe impegnate in Europa - secondo Tuttosport ci sarebbe posto soltanto a maggio. Oppure, si potrebbe rigiocare il 13 febbraio, giorno in cui è prevista la gara di ritorno al San Paolo. Poi, in quel caso, bisognerebbe trovare una data per rigiocare Napoli-Juve.