Senon raggiungerà la finale di Europa League, in programma mercoledì 22 maggio all'Aviva Stadium di Dublino, il recupero tra l'Atalanta e la Fiorentina sarà giocato proprio quel giorno. Tuttavia, se i nerazzurri voleranno a Dublino e la Fiorentina non riuscirà a qualificarsi per la finale di Conference League, in calendario mercoledì 29 maggio all'Aek Arena di Atene, allora il recupero sarà programmato per venerdì 31 maggio, comunque a campionato finito.Se sia l'Atalanta che la Fiorentina dovessero arrivare entrambe all'ultimo atto della loro competizione europea, l'unica data disponibile per il recupero sarebbe domenica 2 giugno, il giorno dopo la finale di Champions League. Tuttavia, dopo queste date, ci sarà il rilascio obbligatorio dei giocatori che parteciperanno agli Europei e alla Coppa America, il che potrebbe complicare ulteriormente la situazione per quanto riguarda il recupero della partita.