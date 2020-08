Finita la stagione con l'eliminazione dalla Champions dopo il ko contro il Lione, Matthijs de Ligt ha annunciato che si opererà alla spalla. Il difensore olandese stava giocando da tempo con un problema che l'ha costretto a stringere i tempi per mesi. Una prima stagione complicata per l'ex Ajax, che secondo Tuttosport venerdì andrà sotto i ferri e rimarrà fuori tra i due e i tre mesi, saltando quindi l'inizio della prossima stagione che per la Juventus partirà il 12 settembre.