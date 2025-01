Getty Images

Quando si giocano i playoff di Champions League?

Andata : 11-12 febbraio

: 11-12 febbraio Ritorno: 12-18 febbraio

La Juventus ha staccato il pass per i playoff di Champions League, ottenendo la certezza assoluta di chiudere almeno tra il 9° e il 24° posto nella fase campionato dell'attuale edizione della massima rassegna continentale. La Juventus, dunque, dovrà disputare altre due partite - dopo la prima fase - per ambire ad entrare tra le prime 16 del torneo. Ma quando si giocano i playoff di Champions League? Il calendario delle partite è stato infatti già stabilito.I playoff di Champions League si giocheranno, su gare d'andata e ritorno, a febbraio. Dalle otto partite in programma usciranno le otto squadre che andranno a completare il quadro degli ottavi di finale.