Quando si gioca Venezia-Juventus? Tutte le ipotesi per la 38^ giornata

Getty Images

Resta ancora tutto in sospeso per quanto riguarda la programmazione della, che dipende sostanzialmente dai risultati diin lotta per lo scudetto e dunque dalla necessità di un eventuale spareggio per decretare la vincitrice. La decisione definitiva sarà presa solo dopo le nove partite di questa domenica, che si disputeranno in contemporanea e potrebbero esprimere anche altri verdetti relativi alla corsa Champions e/o alla salvezza. In attesa anche la Juventus , che chiuderà il proprio campionato sul campo del Venezia. A fare il punto della situazione è La Gazzetta dello Sport.

Quando si gioca la 38^ giornata di Serie A?

La seconda ipotesi

"L'ipotesi sul tavolo è che le sfide della 38^ si disputino come da programma nel week end. Napoli-Cagliari e Como-Inter sabato e le altre il giorno dopo. Sempre che ilsia salvo, altrimenti... contemporaneità. Lo ha confermato ieri il presidente della Lega,. Cosa comporta questo? Un rischio grosso, ovvero che non ci sarebbe altro spazio per un eventuale spareggio se non martedì 27. Ovvero a quattro giorni dalla finale di Champions che i nerazzurri giocheranno sabato 31 a Monaco contro il Psg. Per il club di viale della Liberazione è un'ipotesi impensabile che darebbe ai francesi, impegnati sabato 24 nella finale di Coppa di Francia, un vantaggio notevole. Disputare lo spareggio dopo la finale di Champions è altrettanto complicato (o impossibile, se preferite) perché ci sono le qualificazioni al Mondiale del 2026 e poi la partenza di Lautaro e compagni per il Mondiale per club: l'esordio è fissato per il 18 giugno", scrive la rosea.Che poi spiega l'altra ipotesi: "Anticipare a giovedì 22 Napoli-Cagliari e Como-Inter (solo quelle se il Cagliari sarà salvo) e prevedere per domenica 25 lo spareggio. Dove? Da regolamento sarebbe a San Siro, ma è quasi scontato che per motivi di ordine pubblico si disputi all'Olimpico di Roma. Dove dovrebbe andare in scena Lazio-Lecce che andrebbe a sua volta anticipata, come tutti gli altri match che vedono impegnate formazioni in lotta per salvezza e Champions. Un bel caos. Se dopo domenica il Napoli resterà a +1, lo spareggio sarebbe necessario solo se gli azzurri perdessero in casa contro il Cagliari e l'Inter pareggiasse a Como. Risultati sulla carta non facili? Vero, ma il calcio a volte sorprende. Esistono anche le ipotesi che dopo domenica sia l'Inter avanti, di 102 punti. E anche in questi casi, come in quello precedente, se si giocassero sabato 24 gli incontri dell'ultima giornata, la data dello spareggio sarebbe solo martedì 27. Se invece, dopo domenica, azzurri e nerazzurri fossero pari (ko del Napoli a Parma, pari dell'Inter con la Lazio), lo spareggio sarebbe qualcosa più di un'ipotesi".