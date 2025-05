Quando si gioca Venezia-Juventus? Tre possibili date per l'ultima giornata di Serie A

2025 Getty Images

Quando si gioca Venezia-Juventus?

La Juventus affronterà Udinese e Venezia nelle ultime due partite di campionato. La prima in casa all'Allianz Stadium contro l'Udinese e poi in trasferta nell'ultima giornata di Serie A a Venezia. La squadra di Tudor giocherà contro l'Udinese domenica sera alle 20:45 in contemporanea con altre 8 partite del turno. L'unica eccezione è Genoa-Atalanta, che non avendo più obiettivi di classifica si affronteranno sabato. E per l'ultima giornata invece? Ecco quando può giocarsi Venezia-Juventus.

La Lega di Serie A non ha ancora deciso il programma dell'ultima giornata di campionato. L’ipotesi sul tavolo è che le sfide della 38esima si disputino come da programma nel week end. Napoli-Cagliari e Como-Inter sabato e le altre il giorno dopo. Sempre che il Cagliari sia salvo, altrimenti servirà contemporaneità. Se sarà questa la strada intrapresa allora Venezia-Juventus si giocherebbe o sabato in contemporanea di Napoli-Caglia e Como-Inter o domenica.L'altra ipotesi sul tavolo, come riporta la Gazzetta dello Sport, è anticipare a giovedì 22 Napoli-Cagliari e Como-Inter (solo quelle se il Cagliari sarà salvo) e prevedere per domenica 25 l'eventuale pareggio scudetto. Se invece il Cagliari non sarà salvo, allora sarebbero anticipate anche le altre partite per giovedì, compresa Venezia-Juventus. Lunedì verrà presa una decisione definitiva.