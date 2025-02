AFP or licensors

Quando si gioca PSV-Juventus?

Archiviata la gara d'andata diche ha visto labattere 2-1 ilgrazie ai goal di McKennie e Mbangula, intervallati dal momentaneo pareggio di Perisic, i bianconeri si preparano alla sfida di ritorno che si giocherà ad Eindhoven, dove alla squadra di Thiago Motta basterà un pareggio per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale. Novanta minuti decisivi che separano i bianconeri dal traguardo., gara di ritorno dei playoff di Champions League si giocheràal Philips Stadium di Eindhoven. Il calcio d'inizio è previsto per le