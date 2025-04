Quando si gioca Parma-Juventus

AFP via Getty Images

Dopo il rinvio delle gare della 33ª giornata di Serie A, inizialmente previste per Pasquetta e sospese in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco, la Lega Serie A ha comunicato la nuova data dei recuperi. Tutte e quattro le partite rinviate, tra cui Parma-Juventus, si giocheranno mercoledì 23 aprile 2025 alle ore 18:30.La decisione è stata presa per garantire il rispetto del calendario e delle esigenze televisive, senza interferire con la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan, fissata per la stessa sera. L’orario unico delle 18:30 consente così di evitare sovrapposizioni e di mantenere l’equilibrio organizzativo in un momento chiave della stagione.

Cagliari – Fiorentina

Genoa – Lazio

Torino – Udinese

Oltre a Parma-Juventus, le altre partite in programma per la stessa giornata e orario sono:Il match tra Parma e Juventus si preannuncia fondamentale per entrambe le squadre, in corsa per i rispettivi obiettivi stagionali. I due giorni in più concessi dal rinvio permetteranno ai tecnici di affinare la preparazione e, in alcuni casi, di recuperare giocatori acciaccati o in dubbio.