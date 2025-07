Quando si alza la clausola di Conceicao?

un' ora fa



La Juventus sta prendendo una decisione sul riscatto eventuale di Francisco Conceicao dal Porto. Dalle parti della Continassa sono in corso riflessioni per capire se affondare il colpo e pagare la clausola che è di circa 30 milioni di euro oppure rimandare. La clausola però ha una scadenza ed è fissata al termine del mese di luglio. Dopodiché il prezzo si alzerà. La dirigenza della Juventus quindi deve prendere una decisione abbastanza in fretta per evitare di imbattersi in cifre più elevate.