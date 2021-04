5









L’ufficialità non è ancora arrivata, ma la Juventus ha tutta l’intenzione di utilizzare una linea rigida per il caso Dybala-McKennie-Arthur, protagonisti di una cena in casa del centrocampista ex Schalke 04 violando le norme anti-Covid. Stop alla morbidezza utilizzata in questa stagione per altre forme di trasgressione (come, per esempio, la fuga d’amore di Ronaldo), il club prenderà di petto la situazione sanzionando i tre con una multa e con l'esclusione dal derby contro il Torino. Una figuraccia che non può restare impunita, soprattutto in un momento delicato della stagione come questo. Non sarebbe la prima volta che la società punisca un proprio tesserato e La Stampa riporta i precedenti più importanti



