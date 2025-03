Quando scade il contratto di Tudor alla Juventus?

è ufficialmente il nuovo allenatore della. Il tecnico croato, che ha già svolto in mattinata le visite mediche d'idoneità, presso il Jmedical, è pronto dunque ad iniziare la sua avventura al timone bianconero, per provare a dare una sterzata alla complicata annata zebrata.L'obiettivo, nelle ultime nove giornate di campionato, è quello di centrare il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo considerato vitale per il progetto e per le casse bianconere.Tudor guiderà la Juve anche al Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti, dal 14 giugno al 13 luglio, con i bianconeri che nella prima fase affronteranno il Manchester City, l'Al-Ain e il Wydad Casablanca. Terminata la vetrina mondiale, sarà poi possibile comprendere quale sarà il futuro di Tudor.

Quando scade il contratto di Tudor con la Juventus

. In caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions, scatterebbe in automatico il rinnovo di contratto fino al giugno del 2026. Tuttavia, la Juve si è riservata - a prescindere dall'esito della stagione - un'opzione per risolvere il contratto del tecnico entro il 30 luglio.