Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, laha messo nel mirino. L'ex centrocampista del Milan, attualmente al Newcastle, è uno dei pallini di Cristiano Giuntoli in vista della prossima estate. In caso di qualificazione alla Champions League, la Juve si potrebbe presentare al tavolo della trattativa con un appeal decisamente più elevato, senza dimenticare la possibilità di inserire una contropartita tecnica che potrebbe abbattere i costi dell'operazione.Tonali rappresenta il profilo ideale per il progetto bianconero: giovane, italiano e con le credenziali necessarie per alzare il livello qualitativo del centrocampo della Juventus, anche se strapparlo ai Magpies non sarà un'impresa propriamente semplice. Il club inglese ha infatti appena trionfato nella Carabao Cup e considera Tonali un punto fermo del progetto.



Quando scade il contratto di Tonali con il Newcastle?

Sandro Tonali ha lasciato il Milan nell'estate del 2023 per firmare con il Newcastle, capace di strapparlo ai rossoneri per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Con i Magpies, l'ex centrocampista del Brescia ha siglato un contratto valido fino al 30 giugno 2028.