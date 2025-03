Quando scade il contratto di Thiago Motta con la Juventus

AFP or licensors

è ufficialmente l’allenatore della Juventus dallo scorso 12 giugno 2024. Dopo una stagione straordinaria alla guida del Bologna, culminata con la storica qualificazione in Champions League, il tecnico italo-brasiliano ha firmato un contratto triennale con i bianconeri,. L'accordo prevede uno stipendio da 3,5 milioni di euro a stagione, con l’aggiunta di bonus legati ai risultati sportivi.La scelta della Juventus di affidarsi a Motta è stata dettata dalla volontà di costruire un progetto tecnico a lungo termine, basato su un gioco propositivo e una gestione innovativa della squadra. Tuttavia, il tecnico si trova già sotto osservazione dopo alcune difficoltà iniziali, e la dirigenza bianconera monitora attentamente la situazione.

Nel caso in cui la Juventus dovesse decidere di cambiare guida tecnica nel breve periodo, due nomi spiccano tra i possibili sostituti: Roberto Mancini e Igor Tudor. L'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana è attualmente libero dopo l’esperienza alla guida dell’Arabia Saudita, mentre Tudor ha lasciato la Lazio alla fine della scorsa stagione ed è in cerca di una nuova avventura.Nonostante l’intenzione del club di dare continuità al progetto Motta, il calcio è imprevedibile e molto dipenderà dal risultato della prossima partita contro il Genoa. La Juventus sperava di poter costruire un ciclo vincente con il suo nuovo allenatore, ma le alternative sono già pronte nel caso in cui il progetto dovesse definitivamente crollare.