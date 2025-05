Getty Images

Quando scade il contratto di Savona con la Juventus

Ha fatto subito rumore l'indiscrezione, emersa nella serata di ieri dopo Lazio-Juventus , di un interesse concreto delper, con cui addirittura avrebbe già trovato un accordo verbale e discusso i termini di un eventuale contratto, in vista poi dell'apertura del calciomercato estivo. In questa stagione il classe 2003 nato ad Aosta ha collezionato 36 presenze complessive con la maglia bianconera, per un totale di 2.244 minuti, con due goal e un assist, giocando praticamente sempre da terzino destro.

Il contratto di Savona, rinnovato nell'agosto scorso, è in scadenza il 30 giugno 2029. Stando ai dati Transfermarkt, il valore di mercato del giocatore si aggira attualmente intorno ai 15 milioni di euro. E considerando che si tratta di un giocatore cresciuto e sbocciato nel vivaio bianconero, passando dalla Next Gen per poi approdare definitivamente in Prima squadra, la società torinese potrebbe realizzare una notevole plusvalenza.