Quando scade il contratto di Miretti con la Juventus

Quando scade il contratto di Miretti

ha passato l'ultima stagione in prestito al Genoa; una scelta che la Juventus ha preso per far giocare il centrocampista classe 2003 più di quanto non avrebbe fatto a Torino. Miretti rientra dal prestito anche se il suo futuro non è certo. L'italiano infatti potrebbe non rimanere in bianconero e in particolare da monitorare il Napoli per il giocatore, nella lista di Antonio Conte., se puntarci e tenerlo quindi in rosa, se mandarlo nuovamente in prestito o cederlo a titolo definitivo. Miretti ha un contratto con il club bianconero fino a giugno 2028, ancora quindi per tre anni. L'estate scorsa era arrivato il prolungamento per il centrocampista, prima di trasferirsi in prestito al Genoa.

Miretti è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, passando poi alla Next Gen e facendo il salto in prima squadra, dove vanta già più di 50 presenze nonostante la giovane età. Cederlo equivarrebbe a fare una plusvalenza.