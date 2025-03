Quando scade il contratto di Milik con la Juventus?

Getty Images

Non c'è pace per Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco della Juventus, fermo da giugno a causa di un infortunio al ginocchio per via del quale si è già sottoposto a due interventi chirurgici, si è nuovamente infortunato.A fermare il numero 14 bianconero, che si sta allenando in Polonia con un preparatore personale, è stato un problema di natura muscolare che ora ha di fatto azzerato tutti i progressi fatti fino a questo punto. Dal possibile rientro nel mese di gennaio, infatti, i tempi di recupero si sono ulteriormente prolungati e il rischio, più concreto che mai, che l'ex Napoli possa chiudere la stagione senza giocare nemmeno un minuto.

Quando scade il contratto di Milik?

Arkadiusz Milik è legato alla Juventus per un altro anno. Il suo contratto con la Vecchia Signora, infatti, scadrà il 30 giugno 2026.