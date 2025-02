AFP via Getty Images

Quando scade il contratto di Gonçalo Ramos con il PSG

Le caratteristiche di Gonçalo Ramos

Grazie alla collaborazione dell'agente Jorge Mendes , nei prossimi mesi lapotrebbe fare un tentativo per, centravanti che ilha acquistato dal Benfica per una cifra totale di 80 milioni di euro.Il portoghese ha siglato un contratto con il club parigino che sarà valido per altri tre anni, ovvero fino al 30 giugno 2028. Impiegato come trequartista nelle prime fasi della sua carriera, Gonçalo si è poi affermato in qualità di centravanti.

Attaccante dinamico, ha sviluppato un grande fiuto per il goal, e grazie alla sua abilità negli inserimenti è un riferimento avanzato molto pericoloso sulle palle aeree.