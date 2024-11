Quando scade il contratto di Ferguson?

Lasta valutando le opzioni per il mercato di gennaio. Stando a quando scrive oggi La Gazzetta dello Sport un nome caldo è quello di Lewisdel Bologna che addirittura sarebbe il sogno per la mediana di Thiago Motta. Il giocatore però è legato agli emiliani, sì ma per quanto?Il giocatore è ritornato da poco da un lungo infortunio al ginocchio. Il suo contratto con i rossoblù è in scadenza nel 2028, fresco di rinnovo e con addirittura l'opzione per un'ulteriore stagione, quindi 2029. Affare difficile per la Juventus, almeno apparentemente.