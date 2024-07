Per comprendere la situazione tra lae Federico, è importante ricordare il suo attuale contratto. Arrivato a Torino nell'ottobre 2020 durante il mercato estivo, Chiesa firmò un accordo quinquennale con scadenza al 30 giugno 2025, con un salario netto di 5 milioni di euro (circa 9,25 milioni lordi). Ora, a un anno dalla scadenza, la Juventus si trova a dover prendere una decisione: non può permettersi di mantenerlo in rosa per un'altra stagione, rischiando di perderlo a parametro zero. La situazione richiede una soluzione tempestiva.