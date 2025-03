Quando scade il contratto di Conte con il Napoli?

Redazione Calciomercato

Il contratto di Antonio Conte al Napoli: quando scade?

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe intenzione di operare, in estate, un serio tentativo per riportare Antonio Conte e a Torino. Uno scenario suggestivo, ma tutt'altro che semplice, visto che l'allenatore salentino è attualmente sotto contratto con il Napoli e che quindi, per sposare la causa bianconera, dovrebbe risolvere il legame contrattuale con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis. In altre parole, un'impresa tutt'altro che semplice. Ma quando scade il contratto di Antonio Conte col Napoli?

Antonio Conte, arrivato al Napoli nell'estate del 2024, ha firmato un contratto della durata di tre anni. Il suo legame con il club partenopeo sarà valido fino al 30 giugno 2027.