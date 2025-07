Quando scade e di quanto aumenta la clausola di Conceicao

AFP via Getty Images

Clausola rescissoria: solo 24 ore per evitare il rincaro

La Juventus continua a tenere vivi i contatti per Francisco Conceição . Nei giorni scorsi il club bianconero ha già presentato un’offerta da 22 milioni di euro, ma la proposta è stata rispedita al mittente dalla società portoghese. Il nodo cruciale riguarda la clausola rescissoria: attualmente fissata a 30 milioni di euro, salirà però a 45 milioni a partire da martedì 15 luglio: un aumento del 50%.Il tempo stringe: la Juventus ha meno di 24 ore per trovare un accordo con il Porto prima che il costo per liberare Conceição aumenti di ben 15 milioni. Un’impennata che renderebbe l’operazione molto più complessa, soprattutto in un mercato estivo già segnato da una politica di attenzione ai conti. La dirigenza bianconera, consapevole della situazione, sta cercando di accelerare i tempi per chiudere la trattativa entro la scadenza.

La strategia bianconera: 24 milioni in quattro rate

Conceição: talento da valorizzare

Conclusione: la Juve accelera per anticipare la concorrenza

La proposta juventina punta a un compromesso: 24 milioni di euro pagabili in quattro rate, una soluzione pensata per garantire al Porto un ritorno economico importante, ma anche sostenibile per le casse della Vecchia Signora. Un’offerta che potrebbe convincere i portoghesi, considerato che l’alternativa è il rischio di non incassare subito la clausola piena.Francisco Conceição, classe 2002, è considerato uno dei giovani più promettenti del panorama europeo. Figlio d’arte – il padre è l’ex giocatore e attuale allenatore Sérgio Conceição – l’esterno offensivo ha mostrato lampi di grande talento, anche se con qualche passaggio a vuoto. Proprio per questo, la Juventus vuole chiudere in fretta, evitando aste o inserimenti dell’ultimo minuto.Con il timer della clausola che corre, la Juventus è pronta ad affondare il colpo. L’obiettivo è chiaro: assicurarsi Conceição prima del 15 luglio, evitando il rischio di un prezzo fuori mercato. La partita si gioca nelle prossime ore.