La Juventus ha trovato l’accordo con Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline è diventato un candidato sempre più concreto per la panchina bianconera, come erede di Massimiliano Allegri, in attesa di risolvere la questione dell'addio al Chelsea. Molto è cambiato dai tempi in cui allenava il Napoli e rispondeva con decisione ai rumors sul possibile approdo a Torino.



QUERELA - “Io alla Juve? Non c’è niente di vero, voglio chiedere al mio avvocato se ci sono gli estremi per fare una querela”: così parlava Sarri nel febbraio 2017, replicando alle voci che lo volevano nel mirino della dirigenza bianconera. Due anni dopo, il tecnico è in uscita dal Chelsea e l’ipotesi di un futuro nel club campione d’Italia è più calda che mai.