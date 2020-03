C'è già una bozza di calendario. Per i tempi migliori. Se la Lega Serie A riuscisse a posticipare l'Europeo, come da richiesta anche delle altre leghe, a quel punto potrà distribuire le partite secondo la nuova idea partorita da Dal Pino e soci. Quale? Lo racconta La Gazzetta dello Sport: gare concentrate in due mesi, dal 2 maggio al 30 giugno prossimi. Ce la faranno le squadre a tornare in campo? Ad aprile si può recuperare la miglior condizione, e i club sono d'accordo. Sugli allenamenti resiste però la querelle più incredibile...