Pescara-Juventus, 10 novembre 2012: i bianconeri dominano e vincono 6-1, a fine stagione conquisteranno il secondo scudetto consecutivo. Una partita che viene ricordata anche per un gran gol in acrobazia di Fabio Quagliarella. L'attaccante, ora alla Sampdoria, non è certo nuovo a questi gesti. E anche i tifosi bianconeri hanno avuto modo di apprezzarlo: oggi quel gol viene celebrato dalla Juve nella consueta rubrica "Goal of the day". "Flyng Fabio, quando si sfida la gravità...". Il video della rovesciata, direttamente su cross da calcio d'angolo.