Juventus, quando torna Cambiaso?

Questa sera all'Allianz Stadium di Torino tornerà in campo la Juventus in Champions League contro il PSV. Chi non sarà a disposizione del tecnico della Juventus Thiago Motta è il terzino classe 2000 Andrea. Ancora alle prese con il problema alla caviglia che lo tormenta dalla sfida contro il Bologna. Quando tornerà Andrea?Il difensore avrebbe cerchiato di rosso sul calendario la sfida di domenica contro l'Inter, per rientrar almeno nella lista dei convocati. Le sue condizioni però saranno valutate giorno dopo giorno.