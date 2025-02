Quando può tornare Andrea Cambiaso

Andreasalterà la sfida contro il Como e la gara di Champions League contro il PSV a Torino, ma dovrebbe tornare presto. Secondo il Corriere dello Sport, il suo obiettivo è rientrare per la partita contro l’Inter, in programma domenica 16 febbraio all’Allianz Stadium. Thiago Motta spera di averlo a disposizione per il derby d’Italia, così da poter contare su un’opzione in più sulla fascia. Il recupero del giocatore sarebbe importante per la Juventus, che punta a presentarsi al meglio contro la squadra di Simone Inzaghi in uno dei match chiave della stagione.