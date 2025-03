Quando può arrivare l'annuncio di Tudor alla Juventus

Tudor Juve, le ultime

​Laè in procinto di ufficializzare l'ingaggio di Igorcome nuovo allenatore, con l'annuncio atteso per domani. La decisione segue una serie di risultati deludenti sotto la guida di Thiago Motta, culminati nelle sconfitte contro Fiorentina (0-3) e Atalanta (0-4), che hanno fatto scivolare la squadra al quinto posto in Serie A, fuori dalla zona Champions League.Nonostante il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avesse recentemente espresso fiducia in Motta, sottolineando l'importanza dell'unità nei momenti difficili, la dirigenza ha deciso di intervenire per invertire la rotta.

Igor Tudor, ex difensore bianconero e già collaboratore tecnico alla Juventus, è stato individuato come il candidato ideale per traghettare la squadra fino al termine della stagione. L'accordo tra Tudor e la Juventus è già stato raggiunto, in attesa dell'ufficializzazione prevista per domani. ​La decisione di esonerare Motta e affidare la panchina a Tudor rappresenta un tentativo della dirigenza di dare una scossa all'ambiente e rispondere alle aspettative dei tifosi, delusi dalle recenti prestazioni. Il prossimo futuro dirà se questa mossa riuscirà a riportare la Juventus ai livelli di competitività a cui è abituata.