Uno degli spunti più interessanti della sfida di questo pomeriggio tra Juventus e Benevento è il primo incontro/scontro in panchina tra due grandi amici come Andrea Pirlo e Filippo Inzaghi. I due hanno giocato diverse stagioni con la maglia del Milan, divenendo protagonisti di vittorie e trofei. Uno, in particolare, affolla ancora gli incubi dei tifosi juventini. Sia Inzaghi che Pirlo erano in campo durante la finale di Champions League disputata a Manchester che vide il Milan avere la meglio della Juventus ai rigori. Nessuno dei due partecipò alla serie dei rigori; Pirlo uscì nel secondo tempo mentre Inzaghi disputò l'intero match.