A inizio aprile, alla vigilia del derby poi pareggiato col Torino, Andrea Pirlo disse testualmente: "Se perdi dieci partite è giusto che vai a casa".

Arrivati a questo punto della stagione, in cui la qualificazione della Juventus alla prossima Champions League è in bilico e c'è all'orizzonte una finale di Coppa Italia che potrebbe salvare (forse) la situazione in extremis, siamo andati a fare il conto di quante partite ha perso Pirlo in questa stagione. La sua Juve finora è a quota 7 sconfitte: due in Champions League (Barcellona nel girone e Porto agli ottavi) e cinque in Serie A (Fiorentina, Inter, Napoli, Benevento, Atalanta). A - 3, con sei partite in tutto ancora da disputare, dalla quota stabilita dall'allenatore bianconero.