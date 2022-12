Dal sito dellaPELÉ AL COMBINel 1974 Pelé viene in visita alla Juventus al Combi, il campo di allenamento. Incontra la squadra bianconera, un pezzo della quale parteciperà al Mondiale in Germania. Il brasiliano ne ha già vinti 3: dopo quello del 1958, contrassegnato da un folgorante esordio, partecipa all'impresa del 1962 con un ruolo minore causa infortunio e regala emozioni ineguagliabili nel 1970. In Messico segna un gol tra i più belli della sua carriera in finale, proprio contro l'Italia.